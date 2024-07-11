Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Губерниев: англичане поставят на место выскочек из Испании и выиграют Евро-2024

Российский ведущий и комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на выход сборной Англии в финал чемпионата Европы – 2024. В полуфинале турнира сборная Англии обыграла национальную команду Нидерландов со счётом 2:1. Победный гол на 90+1-й минуте забил Олли Уоткинс.

«Как я и предполагал, Англия в финале! А следом англичане поставят на место выскочек из Испании и выиграют ЧЕ… Всем ясно?», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

В финале Евро-2024 сборная Англии встретится с национальной командой Испании. Матч состоится в Берлине на стадионе «Олимпиаштадион». Отметим, сборная Англии второй раз подряд выходит в финал чемпионата Европы. В финальном матче прошлого турнира команда проиграла национальной команде Италии.

Фанаты сборной Нидерландов напали на бар, где сидели англичане