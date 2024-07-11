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Радимов — о финале Евро: у англичан шансов больше, чем у испанцев

Радимов — о финале Евро: у англичан шансов больше, чем у испанцев
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Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов высказался о финале чемпионата Европы по футболу в Германии, в котором Англия встретится с национальной командой Испании.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . Финал
14 июля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Если ещё три дня назад спросили бы, кто выиграет Евро, однозначно все бы сказали — испанцы. Но вот сейчас думаю, что у англичан шансов не меньше, а то и больше, чтобы выиграть этот Евро.

В финале всё решится в центре поля, у испанцев очень сильная команда, там играет лучший игрок мира на своей позиции — Родри. Там и Ольмо набрал хорошую форму. Поэтому Англии нужно не проиграть центр», — сказал Радимов в эфире программы «Все на Матч!».

Напомним, финал турнира, в котором сойдутся национальные команды Англии и Испании, состоится 14 июля. Игра пройдёт на стадионе «Олимпиаштадион» (Берлин, Германия). Стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 22:00 мск.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

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