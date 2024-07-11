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Пети – о Мбаппе: он был недостойным капитаном и неудачником

Пети – о Мбаппе: он был недостойным капитаном и неудачником
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Бывший полузащитник сборной Франции Эммануэль Пети раскритиковал нападающего Килиана Мбаппе в роли капитана национальной команды.

«Для меня он не является хорошим капитаном. Разве это роль капитана — указывать на недостатки своих партнёров? Он не был хорош в этом. И тогда извини, но вся эта суета вокруг маски или нет после его сломанного носа. Какая разница! Ты не первый, кто играет со сломанным носом, не ты последний. У него не было лидерства ни на поле, ни за его пределами. я помню его заявления перед Евро, где он сказал: «Меня больше волнует моя психологическая сила, чем моя физическая сила». Но морально ты терпел неудачу, физически ты терпел неудачу, и в своей роли капитана ты был неудачником. Для меня он был недостойным капитаном», — приводит слова Пети RMC Sport.

Напомним, сборная Франции в полуфинале Евро-2024 проиграла национальной команде Испании.

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