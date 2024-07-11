Чемпион мира по футболу обратился к де ла Фуэнте после выхода Испании в финал Евро-2024

Бывший защитник сборной Испании, победитель чемпионата мира в ЮАР в 2010 году, Хоан Капдевила обратился к главному тренеру испанской национальной команды Луису де ла Фуэнте после выхода «Фурия Роха» в финал Евро-2024.

«Как я рад за вас, мистер. Луис был нашим преподавателем на тренерском курсе УЕФА-ПРО в Лас-Росасе. Ты заслуживаешь всего хорошего, что с тобой происходит!!» — написал Капдевила на странице в своей социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, финал турнира, в котором сойдутся национальные команды Англии и Испании, состоится 14 июля. Игра пройдёт на стадионе «Олимпиаштадион» (Берлин, Германия). Стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 22:00 мск.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

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