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Чемпион мира по футболу обратился к де ла Фуэнте после выхода Испании в финал Евро-2024

Чемпион мира по футболу обратился к де ла Фуэнте после выхода Испании в финал Евро-2024
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Бывший защитник сборной Испании, победитель чемпионата мира в ЮАР в 2010 году, Хоан Капдевила обратился к главному тренеру испанской национальной команды Луису де ла Фуэнте после выхода «Фурия Роха» в финал Евро-2024.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . Финал
14 июля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Как я рад за вас, мистер. Луис был нашим преподавателем на тренерском курсе УЕФА-ПРО в Лас-Росасе. Ты заслуживаешь всего хорошего, что с тобой происходит!!» — написал Капдевила на странице в своей социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, финал турнира, в котором сойдутся национальные команды Англии и Испании, состоится 14 июля. Игра пройдёт на стадионе «Олимпиаштадион» (Берлин, Германия). Стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 22:00 мск.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

Календарь плей-офф Евро-2024
Сетка плей-офф Евро-2024
ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/2 финала
09 июля 2024, вторник. 22:00 МСК
Испания
Окончен
2 : 1
Франция
0:1 Коло Муани – 9'     1:1 Ямаль – 21'     2:1 Ольмо – 25'    
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