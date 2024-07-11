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Англия повторила статистическое достижение сборной Германии на Евро-2008

Англия повторила статистическое достижение сборной Германии на Евро-2008
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Сборная Англии одержала победу в матче 1/2 финала Евро-2024 с Нидерландами (2:1) и вышла в финал турнира. Отметим, англичане прошли в финал благодаря голу форварда Олли Уоткинса, забитому на первой компенсированной ко второму тайму минуте.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/2 финала
10 июля 2024, среда. 22:00 МСК
Нидерланды
Окончен
1 : 2
Англия
1:0 Симонс – 7'     1:1 Кейн – 18'     1:2 Уоткинс – 90+1'    

Как сообщает Opta Sport, это лишь второй случай, когда победный гол в плей-офф чемпионата Европы был забит в добавленное к основному время. Первый такой мяч забила сборная Германии в полуфинальном матче Евро-2008 с Турцией (3:2).

Напомним, финал турнира, в котором сойдутся национальные команды Англии и Испании, состоится 14 июля. Игра пройдёт на стадионе «Олимпиаштадион» (Берлин, Германия). Стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 22:00 мск.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

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