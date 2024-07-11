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Ловчев – о сборной Англии: эту тягомотину невозможно смотреть, это антифутбол

Ловчев – о сборной Англии: эту тягомотину невозможно смотреть, это антифутбол
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Бывший российский футболист Евгений Ловчев раскритиковал игру сборной Англии на чемпионате Европы – 2024. В полуфинале турнира сборная Англии обыграла национальную команду Нидерландов со счётом 2:1. Победный гол на 90+1-й минуте забил Олли Уоткинс.

«Я такой футбол просто смотреть не могу, честно! Смотреть вот эту тягомотину невозможно просто, задолбала эта Англия! Это не футбол, а антифутбол, — сказал Ловчев в эфире «Матч ТВ».

В финале Евро-2024 сборная Англии встретится с национальной командой Испании. Матч состоится в Берлине на стадионе «Олимпиаштадион». Сборная Англии второй раз подряд сыграет в финале Евро. В решающем матче прошлого турнира команда уступила Италии.

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