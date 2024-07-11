Пьер ван Хойдонк: судью матча Нидерланды – Англия нужно внести в чёрный список

Легендарный нидерландский футболист Пьер ван Хойдонк раскритиковал судейство в матче Нидерланды – Англия (1:2) на чемпионате Европы – 2024. Напомним, в первом тайме судья назначил пенальти в ворота Нидерландов, который реализовал нападающий Гарри Кейн.

«Они могут поблагодарить Феликса Цвайера. Его действительно нужно внести в чёрный список. Также во втором тайме была дуэль с Коди Гакпо, где судья просто снова свистнул, в десяти метрах от лайнсмена. Это моменты, которые были решающими в этом матче. Мы можем долго говорить об этом, но если вы собираетесь назначать за это пенальти, тогда в финале их может оказаться штук восемь. Это действительно ужасно», — приводит слова ван Хойдонка Metro.

В финале Евро-2024 сборная Англии встретится с национальной командой Испании.

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