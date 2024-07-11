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Уругвай — Колумбия. Прямая трансляция
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03:00 Мск
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Колумбия — Уругвай: защитник колумбийцев Даниэль Муньос удалён с поля

Колумбия — Уругвай: защитник колумбийцев Даниэль Муньос удалён с поля
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В эти минуты на стадионе «Банк оф Америка» в Шарлотте (США) проходит матч 1/2 финала Кубка Америки — 2024, в котором встречаются сборные Уругвая и Колумбии. В качестве главного арбитра встречи выступает Сесар Артуро Рамос из Мексики. На момент написания новости счёт 1:0 в пользу колумбийцев. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию противостояния.

Кубок Америки — 2024 . 1/2 финала
11 июля 2024, четверг. 03:00 МСК
Уругвай
2-й тайм
0 : 1
Колумбия
0:1 Лерма – 39'    
Удаления: нет / Муньос – 45+1'

На 39-й минуте счёт в матче с передачи атакующего хавбека Хамеса Родригеса открыл форвард Хефферсон Лерма. В компенсированное к первому тайму время за получение двух жёлтых карточек был удалён защитник сборной Колумбии Даниэль Муньос.

Трансляция матча Уругвай – Колумбия на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

Напомним, сборная Аргентины является действующим победителем Кубка Америки. Команда выиграла турнир, который проходил в Бразилии в 2021 году. В финале Аргентина победила Бразилию с минимальным счётом 1:0 благодаря голу крайнего нападающего Анхеля Ди Марии. Финальный матч турнира запланирован на 15 июля. Начало игры — в 3:00 мск.

Календарь Кубка Америки — 2024
Турнирная сетка Кубка Америки — 2024
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