Колумбия — Уругвай: защитник колумбийцев Даниэль Муньос удалён с поля

В эти минуты на стадионе «Банк оф Америка» в Шарлотте (США) проходит матч 1/2 финала Кубка Америки — 2024, в котором встречаются сборные Уругвая и Колумбии. В качестве главного арбитра встречи выступает Сесар Артуро Рамос из Мексики. На момент написания новости счёт 1:0 в пользу колумбийцев. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию противостояния.

На 39-й минуте счёт в матче с передачи атакующего хавбека Хамеса Родригеса открыл форвард Хефферсон Лерма. В компенсированное к первому тайму время за получение двух жёлтых карточек был удалён защитник сборной Колумбии Даниэль Муньос.

Напомним, сборная Аргентины является действующим победителем Кубка Америки. Команда выиграла турнир, который проходил в Бразилии в 2021 году. В финале Аргентина победила Бразилию с минимальным счётом 1:0 благодаря голу крайнего нападающего Анхеля Ди Марии. Финальный матч турнира запланирован на 15 июля. Начало игры — в 3:00 мск.

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