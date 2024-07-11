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«Именно я должен руководить Англией». Саутгейт — о критике в свой адрес на Евро

«Именно я должен руководить Англией». Саутгейт — о критике в свой адрес на Евро
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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутегейт высказался о критике в свой адрес после выхода команды в финал чемпионата Европы – 2024. В полуфинальном матче турнира англичане обыграли национальную команду Нидерландов со счётом 2:1.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/2 финала
10 июля 2024, среда. 22:00 МСК
Нидерланды
Окончен
1 : 2
Англия
1:0 Симонс – 7'     1:1 Кейн – 18'     1:2 Уоткинс – 90+1'    

«Мы все хотим, чтобы нас любили, верно? Когда ты гордый англичанин и делаешь что-то для своей страны, но не чувствуешь взаимности и подвергаешься критике, это тяжело. Если бы я не работал на этой должности, я бы смотрел матч и праздновал, как фанаты. Мы во многом родственные души, но именно я должен руководить командой. Подарить им такой вечер – это нечто особенное.

Возможность отпраздновать второй выход финал – это нечто особенное. Болельщики, сопровождавшие команду, были великолепны. Иметь возможность устраивать для них такие вечера, как этот – а я думаю, что за последние шесть лет это случалось несколько раз, – это очень много значит», – приводит слова Саутгейта BBC.

В финальном матче Евро-2024 национальная команда Англии встретится с Испанией. Финал турнира состоится 14 июля. Игра пройдёт на стадионе «Олимпиаштадион» (Берлин, Германия). Стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 22:00 мск.

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