«Именно я должен руководить Англией». Саутгейт — о критике в свой адрес на Евро

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутегейт высказался о критике в свой адрес после выхода команды в финал чемпионата Европы – 2024. В полуфинальном матче турнира англичане обыграли национальную команду Нидерландов со счётом 2:1.

«Мы все хотим, чтобы нас любили, верно? Когда ты гордый англичанин и делаешь что-то для своей страны, но не чувствуешь взаимности и подвергаешься критике, это тяжело. Если бы я не работал на этой должности, я бы смотрел матч и праздновал, как фанаты. Мы во многом родственные души, но именно я должен руководить командой. Подарить им такой вечер – это нечто особенное.

Возможность отпраздновать второй выход финал – это нечто особенное. Болельщики, сопровождавшие команду, были великолепны. Иметь возможность устраивать для них такие вечера, как этот – а я думаю, что за последние шесть лет это случалось несколько раз, – это очень много значит», – приводит слова Саутгейта BBC.

В финальном матче Евро-2024 национальная команда Англии встретится с Испанией. Финал турнира состоится 14 июля. Игра пройдёт на стадионе «Олимпиаштадион» (Берлин, Германия). Стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 22:00 мск.

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