Тренер Нидерландов Куман раскритиковал арбитра после матча с Англией на Евро-2024

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман раскритиковал решение судьи назначить пенальти в полуфинальном матче чемпионата Европы – 2024 с национальной команде Англии (1:2).

«Это не пенальти. Единственным намерением игрока было заблокировать удар. Затем Гарри Кейн наносит удар, и их ноги столкнулись. Футбол разрушается из-за подобных решений VAR. В Англии такой пенальти не был бы назначен. Что ты должен делать как защитник? Я думаю, судья свистел из-за множества глупостей, но мы проиграли не из-за этого», — приводит слова Кумана ESPN.

В финале Евро-2024 сборная Англии встретится с национальной командой Испании. Матч состоится в Берлине на стадионе «Олимпиаштадион».

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