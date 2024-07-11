Сборная Англии повторила достижение СССР 60-летней давности на Евро

Сборная Англии одержала победу в матче 1/2 финала Евро-2024 с Нидерландами (2:1) и вышла в финал турнира. Таким образом, англичане пробились в финал чемпионата Европы на втором турнире подряд, став четвёртой командой в истории по этому показателю.

Отметим, до Англии в двух финала Евро подряд играли лишь сборные Испании (2008 и 2012), Германии (1972, 1976 и 1980 — ФРГ, а также 1992 и 1996 — Германия) и СССР (1960 и 1964).

Сборную СССР на чемпионате Европы в 1960-м тренировал Гавриил Качалин, а на Евро-1964 — Константин Бесков. Два разных тренера также работали с Испанией в 2008-м (Луис Арагонес) и 2012-м (Висенте Дель Боске) годах. Таким образом, в два финала Евро подряд выходили лишь три тренера — немцы Хельмут Шен и Берти Фогтс, а также англичанин Гарет Саутгейт.

Напомним, финал турнира, в котором сойдутся национальные команды Англии и Испании, состоится 14 июля. Игра пройдёт на стадионе «Олимпиаштадион» (Берлин, Германия). Стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 22:00 мск.

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