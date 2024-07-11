Рой Кин дал совет Криштиану Роналду по его карьере в сборной Португалии

Бывший полузащитник сборной Ирландии Рой Кин посоветовал нападающему сборной Португалии Криштиану Роналду взять паузу в матчах за национальную команду.

«Ему следует сделать перерыв и отойти от футбола сборных, а если он все ещё будет играть на клубном уровне, то подумать о ЧМ-2026. Мы смотрим на Кейна, когда он совсем не в форме, и ваши главные бомбардиры не в деле, вы играете вдесятером. Когда вы играете на самом высоком уровне, вы действительно не можете никого тащить. Тем не менее движение Роналду в матче с Францией было блестящим», — приводит слова Кина Sportskeeda.

Напомним, сборная Португалии дошла до четвертьфинала Евро-2024, где в серии пенальти проиграла сборной Франции.

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