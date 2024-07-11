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В «Барселоне» прокомментировали фотографию Месси с годовалым Ямалем в 2008 году

В «Барселоне» прокомментировали фотографию Месси с годовалым Ямалем в 2008 году
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Пресс-служба каталонской «Барселоны» прокомментировала фотографию, опубликованную испанским вингером Ламином Ямалем после выхода в финал Евро-2024. Напомним, после полуфинального матча чемпионата Европы — 2024 с Францией (2:1) 16-летний крайний нападающий «Фурия Роха» разместил необычный пост на странице в своей социальной сети, где на фото молодой аргентинский форвард Лионель Месси держит маленького Ямаля в пелёнке.

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Ламин Ямаль опубликовал своё фото с Месси 16-летней давности после выхода в финал Евро
ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/2 финала
09 июля 2024, вторник. 22:00 МСК
Испания
Окончен
2 : 1
Франция
0:1 Коло Муани – 9'     1:1 Ямаль – 21'     2:1 Ольмо – 25'    

«В главных ролях Лео Месси, Ламин Ямаль и другие игроки первой команды. Социальная акция по сбору средств для ЮНИСЕФ и программ Фонда защиты детей «Барселоны», — написала пресс-служба каталонской команды на странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, финал турнира, в котором сойдутся национальные команды Англии и Испании, состоится 14 июля. Игра пройдёт на стадионе «Олимпиаштадион» (Берлин, Германия). Стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 22:00 мск.

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