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Саутгейт объяснил, почему заменил Кейна на Уоткинса в полуфинале Евро-2024 с Нидерландами

Саутгейт объяснил, почему заменил Кейна на Уоткинса в полуфинале Евро-2024 с Нидерландами
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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт объяснил, почему заменил нападающего Гарри Кейна в полуфинальном матче с Нидерландами (2:1) на чемпионате Европы – 2024.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/2 финала
10 июля 2024, среда. 22:00 МСК
Нидерланды
Окончен
1 : 2
Англия
1:0 Симонс – 7'     1:1 Кейн – 18'     1:2 Уоткинс – 90+1'    

«Самое главное, что вся команда готова выйти на поле. Мы чувствовали, что с точки зрения энергии мы начинаем терять немного давления, и Гарри Кейн получил удар. Олли может хорошо прессинговать и забивать голы. Мы чувствовали, что это хороший момент, чтобы попробовать. Я так рад, что Олли получил свой момент», — приводит слова Саутгейта официальный сайт УЕФА.

Напомним, Кейн был заменён на 81-й минуте. Вместо него на поле вышел Олли Уоткинс, который забил победный гол на 90+1-й минуте. В финале Евро-2024 сборная Англии сыграет с Испанией.

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