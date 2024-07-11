Саутгейт объяснил, почему заменил Кейна на Уоткинса в полуфинале Евро-2024 с Нидерландами

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт объяснил, почему заменил нападающего Гарри Кейна в полуфинальном матче с Нидерландами (2:1) на чемпионате Европы – 2024.

«Самое главное, что вся команда готова выйти на поле. Мы чувствовали, что с точки зрения энергии мы начинаем терять немного давления, и Гарри Кейн получил удар. Олли может хорошо прессинговать и забивать голы. Мы чувствовали, что это хороший момент, чтобы попробовать. Я так рад, что Олли получил свой момент», — приводит слова Саутгейта официальный сайт УЕФА.

Напомним, Кейн был заменён на 81-й минуте. Вместо него на поле вышел Олли Уоткинс, который забил победный гол на 90+1-й минуте. В финале Евро-2024 сборная Англии сыграет с Испанией.

Фанаты сборной Нидерландов напали на бар, где сидели англичане