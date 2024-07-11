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Три футболиста РПЛ сыграют с Аргентиной Месси в финале Копа Америка — 2024

Три футболиста РПЛ сыграют с Аргентиной Месси в финале Копа Америка — 2024
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В ночь с 10 на 11 июля мск на поле стадиона «Банк оф Америка» в Шарлотте (США, штат Северная Каролина) завершился второй полуфинальный матч Кубка Америки — 2024, в котором встречались сборные Уругвая и Колумбии. Встреча завершилась победой со счётом 1:0 национальной команды Колумбии, которая вышла в финал турнира.

Кубок Америки — 2024 . 1/2 финала
11 июля 2024, четверг. 03:00 МСК
Уругвай
Окончен
0 : 1
Колумбия
0:1 Лерма – 39'    
Удаления: нет / Муньос – 45+1'

В финальном матче Копа Америка — 2024 со сборной Аргентины и её капитаном Лионелем Месси в составе сборной Колумбии могут сыграть три футболиста, представляющих клубы Российской Премьер-Лиги. Это 31-летний нападающий Джон Кордоба («Краснодар»), 23-летний опорный полузащитник Кевин Кастаньо («Краснодар») и 26-летний атакующий полузащитник Хорхе Карраскаль («Динамо» Москва).

Финал Кубка Америки — 2024 Аргентина — Колумбия пройдёт в ночь с 14 на 15 июля мск.

Трансляция матча Аргентина – Колумбия на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

Календарь Кубка Америки — 2024
Турнирная сетка Кубка Америки — 2024
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