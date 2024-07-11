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Аргентина — Колумбия: дата, время матча финала Кубка Америки по футболу, где смотреть

Аргентина — Колумбия: дата, время матча финала Кубка Америки по футболу, где смотреть
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В ночь с 10 на 11 июля мск на поле стадиона «Банк оф Америка» в Шарлотте (США, штат Северная Каролина) по итогам полуфинального матча Кубка Америки — 2024 Уругвай — Колумбия определился второй финалист турнира. Им стала сборная Колумбии, которая одержала победу со счётом 1:0. Ранее в финал Копа Америка — 2024 вышла национальная команда Аргентины, со счётом 2:0 переигравшая Канаду.

Финальный матч Кубка Америки — 2024 Аргентина — Колумбия состоится в ночь с 14 на 15 июля мск, его начало запланировано на 3:00 мск.

Трансляция матча Аргентина – Колумбия на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

Кубок Америки — 2024 . Финал
15 июля 2024, понедельник. 03:00 МСК
Аргентина
Не начался
Колумбия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В составе сборной Колумбии с Аргентиной и её капитаном Лионелем Месси могут сыграть три футболиста из клубов РПЛ.

Календарь Кубка Америки — 2024
Турнирная сетка Кубка Америки — 2024
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