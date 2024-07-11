ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Копа-2024 (Кубок Америки по футболу) — результаты, календарь, сетка, 11 июля

Копа-2024 (Кубок Америки по футболу) — результаты, календарь, сетка, 11 июля
Комментарии

Сегодня, в ночь с 10 на 11 июля мск, состоялся 18-й игровой день Копа Америка — 2024 (Кубка Америки), проходящего в США. В рамках турнира был сыгран второй матч 1/2 финала, в котором сборная Колумбии со счётом 1:0 победила национальную команду Уругвая благодаря голу Хефферсона Лермы на 39-й минуте, при этом колумбийцы с 45+1-й минуты играли в меньшинстве после удаления Даниэля Муньоса.

Кубок Америки — 2024, результаты матчей 11 июля

Уругвай — Колумбия — 0:1.

Трансляция матча Уругвай – Колумбия на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

Кубок Америки — 2024 . 1/2 финала
11 июля 2024, четверг. 03:00 МСК
Уругвай
Окончен
0 : 1
Колумбия
0:1 Лерма – 39'    
Удаления: нет / Муньос – 45+1'

Таким образом, в финале Копа Америка — 2024 встретятся сборные Аргентины и Колумбии, третье место разыграют между собой национальные команды Канады и Уругвая.

Календарь Кубка Америки — 2024
Турнирная сетка Кубка Америки — 2024
Материалы по теме
Видео
Игроки сборной Уругвая подрались с фанами Колумбии после проигранного полуфинала Копы-2024
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android