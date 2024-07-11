Копа-2024 (Кубок Америки по футболу) — результаты, календарь, сетка, 11 июля

Сегодня, в ночь с 10 на 11 июля мск, состоялся 18-й игровой день Копа Америка — 2024 (Кубка Америки), проходящего в США. В рамках турнира был сыгран второй матч 1/2 финала, в котором сборная Колумбии со счётом 1:0 победила национальную команду Уругвая благодаря голу Хефферсона Лермы на 39-й минуте, при этом колумбийцы с 45+1-й минуты играли в меньшинстве после удаления Даниэля Муньоса.

Кубок Америки — 2024, результаты матчей 11 июля

Уругвай — Колумбия — 0:1.

Трансляция матча Уругвай – Колумбия на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

Таким образом, в финале Копа Америка — 2024 встретятся сборные Аргентины и Колумбии, третье место разыграют между собой национальные команды Канады и Уругвая.