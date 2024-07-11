ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Уругвай не может выйти в финал Кубка Америки 13 лет

Уругвай не может выйти в финал Кубка Америки 13 лет
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 11 июля, сборная Уругвая проиграла сборной Колумбии в полуфинале Кубка Америки – 2024. Встреча на стадионе «Банк оф Америка» завершилась со счётом 0:1.

Кубок Америки — 2024 . 1/2 финала
11 июля 2024, четверг. 03:00 МСК
Уругвай
Окончен
0 : 1
Колумбия
0:1 Лерма – 39'    
Удаления: нет / Муньос – 45+1'

Таким образом, Уругвай не может выйти в финал Копы уже 13 лет. Последний раз уругвайцы доходили до финала на турнире 2011 года в Аргентине. Тогда команда в решающем матче обыграла сборную Парагвая со счётом 3:0 и взяла 15-й трофей Копы для страны.

В финале Кубка Америки – 2024 сыграют сборные Аргентины и Колумбии. Матч пройдёт 15 июля, начало в 3:00 мск.

Кубок Америки проходит с 21 июня по 15 июля. Действующим победителем турнира является сборная Аргентины, которая в финале 2021 года обыграла сборную Бразилии со счётом 1:0. Самыми титулованными командами являются Аргентина и Уругвай, у сборных по 15 выигранных трофеев Кубка Америки.

Календарь Копы-2024
Турнирная сетка Копы-2024
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android