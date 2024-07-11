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Хосе Хименес назвал причину драки между футболистами Уругвая и фанатами Колумбии

Хосе Хименес назвал причину драки между футболистами Уругвая и фанатами Колумбии
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Защитник сборной Уругвая Хосе Хименес рассказал о причине драки между уругвайскими футболистами и фанатами сборной Колумбии.

Сегодня, 11 июля, сборная Уругвая проиграла сборной Колумбии в полуфинале Кубка Америки — 2024. Встреча на стадионе «Банк оф Америка» завершилась со счётом 0:1.

Кубок Америки — 2024 . 1/2 финала
11 июля 2024, четверг. 03:00 МСК
Уругвай
Окончен
0 : 1
Колумбия
0:1 Лерма – 39'    
Удаления: нет / Муньос – 45+1'

«Болельщики определённого сектора Колумбии создали угрозу для всех наших семей и не позволили нам говорить по микрофону. Это катастрофа, наши семьи были в опасности. Нам пришлось выйти на трибуну, чтобы забрать наших близких с маленькими новорождёнными детьми. Не было ни одного полицейского, они ушли через полчаса, а мы стояли за своих.

В каждой игре наши семьи страдают по вине двоих или троих, которые выпили, не умея пить, которые ведут себя неприлично», — приводит слова Хименеса El Observador.

После полуфинала произошла потасовка на трибунах между футболистами сборной Уругвая и колумбийскими болельщиками. В числе принявших участие в инциденте игроков национальной командой Уругвая были Дарвин Нуньес и Рональд Араухо.

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