Видеообзор победы сборной Колумбии над Уругваем в матче 1/2 финала Кубка Америки — 2024

В ночь с 10 на 11 июля мск на поле стадиона «Банк оф Америка» в Шарлотте (США, штат Северная Каролина) завершился второй полуфинальный матч Кубка Америки — 2024, в котором встречались сборные Уругвая и Колумбии. Встреча завершилась победой со счётом 1:0 национальной команды Колумбии, которая вышла в финал турнира.

Решающий гол на 39-й минуте игры забил полузащитник сборной Колумбии Хефферсон Лерма. На 45+1-й минуте получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля правый защитник Даниэль Муньос, после чего весь второй тайм колумбийцы провели в меньшинстве.

Трансляция матча Уругвай – Колумбия на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

В финале Копа Америка — 2024 встретятся сборные Аргентины и Колумбии, третье место разыграют между собой национальные команды Канады и Уругвая.