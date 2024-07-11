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Англия может стать 11-й сборной, выигрывавшей чемпионат Европы

Англия может стать 11-й сборной, выигрывавшей чемпионат Европы
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Вчера, 10 июля, сборная Англии обыграла сборную Нидерландов в полуфинале чемпионата Европы – 2024. Встреча на стадионе в Дортмунде завершилась со счётом 2:1.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/2 финала
10 июля 2024, среда. 22:00 МСК
Нидерланды
Окончен
1 : 2
Англия
1:0 Симонс – 7'     1:1 Кейн – 18'     1:2 Уоткинс – 90+1'    

Таким образом, команда Гарета Саутгейта вышла в финал и может стать 11-й сборной, выигравшей Евро. В решающем матче англичане встретятся со сборной Испании. Матч пройдёт 14 июля.

На данный момент лучшим результатом Англии на чемпионатах Европы является выход в финал турнира в 2021 году. Тогда англичане проиграли Италии со счётом 1:1 (2:3 пен.).

На 2024 год всего 10 стран выигрывали Евро: Германия, Испания, Италия, Франция, СССР, Португалия, Чехословакия, Нидерланды, Дания и Греция.

Чемпионат Европы в Германии пройдёт с 14 июня по 14 июля. Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

Календарь Евро-2024
Турнирная сетка Евро-2024

Звёздные «ветераны» Евро-2024

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