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Хамес Родригес установил рекорд Кубка Америки по голевым передачам за один турнир

Сегодня, 11 июля, сборная Колумбии обыграла сборную Уругвая в полуфинальном матче Кубка Америки – 2024. Встреча на стадионе «Банк оф Америка» завершилась со счётом 1:0.

Полузащитник сборной Колумбии Хамес Родригес в матче отметился голевой передачей и установил рекорд Кубка Америки по количеству ассистов за турнир – 6.

32-летний футболист перешёл в бразильский «Сан-Паулу» в июле 2023 года в статусе свободного агента. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает Родригеса в € 3,5 млн. В нынешнем сезоне Родригес сыграл восемь матчей, забил один гол и отдал одну голевую передачу.

В финале сборная Колумбии сыграет со сборной Аргентины. Матч между командами пройдёт 15 июля, начало в 3:00 мск.

Кубок Америки проходит с 21 июня по 15 июля. Действующим победителем турнира является сборная Аргентины, которая в финале 2021 года обыграла сборную Бразилии со счётом 1:0.