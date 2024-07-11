Дарвин Нуньес швырнул стул в фанатов Колумбии, показывавших ему неприличные жесты

В ночь с 10 на 11 июля мск на поле стадиона «Банк оф Америка» в Шарлотте (США, штат Северная Каролина) завершился второй полуфинальный матч Кубка Америки — 2024, в котором сборная Уругвая проиграла национальной команде Колумбии со счётом 0:1. После окончания встречи произошла потасовка между футболистами сборной Уругвая и колумбийскими болельщиками, при этом уругвайцы в ходе конфликта поднялись на трибуны. В числе принявших участие в инциденте игроков национальной команды Уругвая были Дарвин Нуньес и Рональд Араухо.

25-летний нападающий Дарвин Нуньес поучаствовал ещё в одном скандальном послеигровом эпизоде. Футболист сборной Уругвая швырнул стул в колумбийских фанатов, которые оскорбляли его с трибуны и демонстрировали неприличные жесты.

Трансляция матча Уругвай – Колумбия на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

Сборная Уругвая встретится в матче за третье место Копа Америка — 2024 со сборной Канады, в финале турнира сыграют Аргентина и Колумбия.