Гарет Саутгейт обыграл Нидерланды с Куманом во второй раз в карьере

Вчера, 10 июля, сборная Англии обыграла сборную Нидерландов в полуфинальном матче чемпионата Европы – 2024. Встреча на стадионе в Дортмунде завершилась со счётом 2:1.
Таким образом, главный тренер англичан Гарет Саутгейт второй раз в карьере обыграл Нидерланды под руководством Рональда Кумана.
Первый матч между специалистами состоялся в марте 2018 года. Тогда в товарищеской игре Англия победила нидерландцев с минимальным счётом 1:0.
В финале чемпионата Европы – 2024 Англия сыграет с Испанией, которая в своём полуфинале обыграла Францию со счётом 2:1.
Англия никогда не становилась чемпионом Европы. Лучшим результатом на Евро для неё является финал 2021 года.
Евро-2024 в Германии проходит с 14 июня по 14 июля.