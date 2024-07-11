Гарет Саутгейт обыграл Нидерланды с Куманом во второй раз в карьере

Вчера, 10 июля, сборная Англии обыграла сборную Нидерландов в полуфинальном матче чемпионата Европы – 2024. Встреча на стадионе в Дортмунде завершилась со счётом 2:1.

Таким образом, главный тренер англичан Гарет Саутгейт второй раз в карьере обыграл Нидерланды под руководством Рональда Кумана.

Первый матч между специалистами состоялся в марте 2018 года. Тогда в товарищеской игре Англия победила нидерландцев с минимальным счётом 1:0.

В финале чемпионата Европы – 2024 Англия сыграет с Испанией, которая в своём полуфинале обыграла Францию со счётом 2:1.

Англия никогда не становилась чемпионом Европы. Лучшим результатом на Евро для неё является финал 2021 года.

Евро-2024 в Германии проходит с 14 июня по 14 июля.

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