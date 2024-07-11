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Дарвин Нуньес получил мощный удар по голове от фаната сборной Колумбии

Дарвин Нуньес получил мощный удар по голове от фаната сборной Колумбии
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Сегодня, 11 июля, сборная Уругвая проиграла сборной Колумбии в полуфинальном матче Кубка Америки – 2024. Встреча завершилась со счётом 0:1.

Кубок Америки — 2024 . 1/2 финала
11 июля 2024, четверг. 03:00 МСК
Уругвай
Окончен
0 : 1
Колумбия
0:1 Лерма – 39'    
Удаления: нет / Муньос – 45+1'

После матча произошла потасовка между игроками Уругвая и фанатами Колумбии. Во время массовой драки уругвайский нападающий Дарвин Нуньес, который принимал в ней активное участие, получил удар по лицу от фаната.

Игроки сборной Уругвая подрались с болельщиками Колумбии

На Копе-2024 Нуньес сыграл во всех пяти матчах и забил два мяча. В минувшем сезоне 25-летний нападающий сыграл 54 игры, забил 18 голов и отдал 13 передач.

В финале сборная Колумбии сыграет со сборной Аргентины. Матч между командами пройдёт 15 июля, начало в 3:00 мск.

Действующим победителем турнира является сборная Аргентины, которая в финале 2021 года обыграла сборную Бразилии со счётом 1:0.

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