Англия вышла в финал Евро, сумасшествие в матче Уругвая и Колумбии. Главное к утру
Сборная Англии обыграла сборную Нидерландов со счётом 2:1 и вышла в финал чемпионата Европы – 2024, в полуфинале Кубка Америки – 2024 произошла массовая драка между игроками сборной Уругвая и фанатами Колумбии, главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони отреагировал на возможное завершение Лионелем Месси карьеры в сборной. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
- Сборная Англии вырвала победу в концовке матча 1/2 финала Евро-2024 с Нидерландами.
- Игроки сборной Уругвая подрались с фанами Колумбии после проигранного полуфинала Копы-2024.
- Тренер Аргентины Скалони отреагировал на намёк Месси о завершении карьеры в сборной.
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