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11 июля главные новости спорта, футбольные трансферы, результаты Копы-2024, результаты Евро-2024, результаты Уимблдона-2024

Англия вышла в финал Евро, сумасшествие в матче Уругвая и Колумбии. Главное к утру
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Сборная Англии обыграла сборную Нидерландов со счётом 2:1 и вышла в финал чемпионата Европы – 2024, в полуфинале Кубка Америки – 2024 произошла массовая драка между игроками сборной Уругвая и фанатами Колумбии, главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони отреагировал на возможное завершение Лионелем Месси карьеры в сборной. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. Сборная Англии вырвала победу в концовке матча 1/2 финала Евро-2024 с Нидерландами.
  2. Игроки сборной Уругвая подрались с фанами Колумбии после проигранного полуфинала Копы-2024.
  3. Тренер Аргентины Скалони отреагировал на намёк Месси о завершении карьеры в сборной.
  4. Колумбия в меньшинстве обыграла Уругвай и вышла в финал Кубка Америки — 2024.
  5. Хосе Хименес назвал причину драки между футболистами Уругвая и фанатами Колумбии.
  6. Сборная Англии повторила достижение СССР 60-летней давности на Евро.
  7. Уимблдон-2024, мужчины: результаты 10-го игрового дня, сетка соревнований.
  8. «Англия — дерьмовая команда». Ван дер Варт эмоционально высказался о полуфинале Евро.
  9. В «Барселоне» прокомментировали фотографию Месси с годовалым Ямалем в 2008 году.
  10. Уимблдон-2024, женщины: результаты 10-го игрового дня, сетка соревнований.
  11. Ван Дейк раскритиковал судейство после матча Нидерланды — Англия в полуфинале Евро-2024.
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Топ-матчи четверга: битва Уругвай — Колумбия на Кубке Америки, Летняя лига НБА и Уимблдон
Топ-матчи четверга: битва Уругвай — Колумбия на Кубке Америки, Летняя лига НБА и Уимблдон
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