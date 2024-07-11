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Англия вышла в финал Евро, сумасшествие в матче Уругвая и Колумбии. Главное к утру

Сборная Англии обыграла сборную Нидерландов со счётом 2:1 и вышла в финал чемпионата Европы – 2024, в полуфинале Кубка Америки – 2024 произошла массовая драка между игроками сборной Уругвая и фанатами Колумбии, главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони отреагировал на возможное завершение Лионелем Месси карьеры в сборной. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».