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Король Великобритании опубликовал пост после выхода Англии в финал Евро-2024

Король Великобритании опубликовал пост после выхода Англии в финал Евро-2024
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Король Великобритании Карл III поздравил сборную Англии с выходом в финал чемпионата Европы – 2024.

Вчера, 10 июля, англичане обыграли сборную Нидерландов со счётом 2:1. Победный гол на 90+1 минуте забил нападающий Олли Уоткинс.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/2 финала
10 июля 2024, среда. 22:00 МСК
Нидерланды
Окончен
1 : 2
Англия
1:0 Симонс – 7'     1:1 Кейн – 18'     1:2 Уоткинс – 90+1'    

«Мы с женой присоединяемся ко всей нашей семье и передаём вам самые тёплые поздравления с выходом в финал чемпионата Европы по футболу. А также передаём свои наилучшие пожелания в связи с воскресным матчем.

Если я позволю себе призвать вас одержать победу до того, как возникнет необходимость в каких-либо чудо-голах на последней минуте или в очередной драме с пенальти, то уверен, что давление и сердечный ритм всей нации значительно снизятся! Удачи, Англия», — написал король у себя в соцсетях.

В финале англичане сыграют со сборной Испании. Встреча состоится 14 июля на стадионе «Олимпиаштадион» (Берлин), начало в 22:00 мск.

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