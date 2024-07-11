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Опубликована продвинутая статистика матча 1/2 финала Евро-2024 Нидерланды — Англия

Опубликована продвинутая статистика матча 1/2 финала Евро-2024 Нидерланды — Англия
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10 июля в немецком Дортмунде завершился второй полуфинальный матч чемпионата Европы — 2024 между сборными Нидерландов и Англии. Англичане благодаря голам Гарри Кейна с пенальти и Олли Уоткинса одержали волевую победу со счётом 2:1 и вышли в финал континентального первенства.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/2 финала
10 июля 2024, среда. 22:00 МСК
Нидерланды
Окончен
1 : 2
Англия
1:0 Симонс – 7'     1:1 Кейн – 18'     1:2 Уоткинс – 90+1'    

Статистический оператор Opta Sports опубликовал продвинутую статистику матча Нидерланды — Англия. Подопечные Гарета Саутгейта нанесли по воротам соперника девять ударов (пять из них в створ) против семи (два в створ) в исполнении нидерландских футболистов. Показатель ожидаемых голов xG для сборной Англии составил 1,3, для сборной Нидерландов — 0,56. При этом англичане владели мячом 58% игрового времени против 42% у «оранжевых».

Соперником сборной Англии в финале Евро-2024 станет национальная команда Испании.

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