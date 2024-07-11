Опубликована продвинутая статистика матча 1/2 финала Евро-2024 Нидерланды — Англия

10 июля в немецком Дортмунде завершился второй полуфинальный матч чемпионата Европы — 2024 между сборными Нидерландов и Англии. Англичане благодаря голам Гарри Кейна с пенальти и Олли Уоткинса одержали волевую победу со счётом 2:1 и вышли в финал континентального первенства.

Статистический оператор Opta Sports опубликовал продвинутую статистику матча Нидерланды — Англия. Подопечные Гарета Саутгейта нанесли по воротам соперника девять ударов (пять из них в створ) против семи (два в створ) в исполнении нидерландских футболистов. Показатель ожидаемых голов xG для сборной Англии составил 1,3, для сборной Нидерландов — 0,56. При этом англичане владели мячом 58% игрового времени против 42% у «оранжевых».

Соперником сборной Англии в финале Евро-2024 станет национальная команда Испании.