«Реал» объявил о переходе в «Наполи» игрока молодёжной сборной Испании

Официальный сайт мадридского «Реала» сообщил о трансфере в итальянский «Наполи» 22-летнего центрального защитника молодёжной сборной Испании Рафы Марина.

Футболист является воспитанником клубной академии «Королевского клуба», но не провёл ни одного матча за главную команду, отыграв два сезона в дочерней команде «Кастилия». Сезон-2023/2024 Марин провёл в аренде в испанском «Алавесе», за который сыграл 35 матчей, не отметившись результативными действиями.

По данным аналитического портала Transfermarkt, сумма трансферной компенсации за игрока со стороны «Наполи» составила € 12 млн. При этом оценочная стоимость Марина составляет € 7,5 млн, увеличившись на € 2,5 млн при июньском пересчёте 2024 года по итогам прошедшего сезона.