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КОНМЕБОЛ опубликовала заявление по поводу драки игроков с болельщиками на Кубке Америки

КОНМЕБОЛ опубликовала заявление по поводу драки игроков с болельщиками на Кубке Америки
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Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) осудила драку игроков сборной Уругвая и колумбийских болельщиков после 1/2 финала Кубка Америки 2024 года. Сборная Колумбии одержала победу со счётом 1:0 и вышла в финал турнира. После окончания встречи произошла потасовка между футболистами сборной Уругвая и колумбийскими болельщиками, при этом уругвайцы в ходе конфликта поднялись на трибуны. В числе принявших участие в инциденте игроков национальной командой Уругвая были Дарвин Нуньес и Рональд Араухо.

Кубок Америки — 2024 . 1/2 финала
11 июля 2024, четверг. 03:00 МСК
Уругвай
Окончен
0 : 1
Колумбия
0:1 Лерма – 39'    
Удаления: нет / Муньос – 45+1'

«КОНМЕБОЛ решительно осуждает любые акты насилия, затрагивающие футбол. Наша работа основана на убеждении, что футбол связывает и объединяет нас благодаря своим позитивным ценностям. На поле и за его пределами нет места нетерпимости и насилию.

Призываем всех в оставшиеся дни направить всю свою страсть на поддержку своих команд и устроить незабываемое время», — написано в заявлении конфедерации в социальных сетях.

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Новости. Футбол
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