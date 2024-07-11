КОНМЕБОЛ опубликовала заявление по поводу драки игроков с болельщиками на Кубке Америки

Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) осудила драку игроков сборной Уругвая и колумбийских болельщиков после 1/2 финала Кубка Америки 2024 года. Сборная Колумбии одержала победу со счётом 1:0 и вышла в финал турнира. После окончания встречи произошла потасовка между футболистами сборной Уругвая и колумбийскими болельщиками, при этом уругвайцы в ходе конфликта поднялись на трибуны. В числе принявших участие в инциденте игроков национальной командой Уругвая были Дарвин Нуньес и Рональд Араухо.

«КОНМЕБОЛ решительно осуждает любые акты насилия, затрагивающие футбол. Наша работа основана на убеждении, что футбол связывает и объединяет нас благодаря своим позитивным ценностям. На поле и за его пределами нет места нетерпимости и насилию.

Призываем всех в оставшиеся дни направить всю свою страсть на поддержку своих команд и устроить незабываемое время», — написано в заявлении конфедерации в социальных сетях.