Расписание матчей 1-го квалификационного раунда Лиги Европы 11 июля

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Сегодня, 11 июля, стартует новый сезон Лиги Европы УЕФА. Пройдут первые матчи первого квалификационного раунда.

Расписание матчей первого квалификационного раунда Лиги Европы 11 июля (время московское):

20:00. «Ружомберок» (Словакия) – «Тобол» (Казахстан);

20:00. «Шериф» (Молдавия) – «Зиря» (Азербайджан);

20:00. «Эльфсборг» (Швеция) – «Пафос» (Кипр);

20:00. «Пакш» (Венгрия) – «Корвинул» (Румыния);

21:00. «Ботев» П (Болгария) – «Марибор» (Словения);

21:30. «Висла» Кр (Польша) – «Лапи» (Косово).

Ответные матчи первого квалификационного раунда Лиги Европы пройдут 18 июля.

Согласно новым правилам, количество участников групповой стадии Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций составит по 36 команд. Было решено отказаться от привычного формата групповых стадий и перейти на швейцарскую систему.