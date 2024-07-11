Шалимов — о финале Евро-2024: всё решится в основное время матча

Известный российский специалист Игорь Шалимов поделился ожиданиями от предстоящего финала Евро-2024, в котором сыграют сборные Испании и Англии.

«К финалу англичане физически точно восстановятся. А с точки зрения психологии на финал не надо будет настраивать ни одну из команд. Если англичане проиграют, наверное, скажут, что у них было на один день меньше на восстановление. Мне кажется, что в финале всё решится в основное время. Я думаю, что Испания победит со счётом 2:1», — заявил Шалимов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, финал турнира, в котором сойдутся национальные команды Англии и Испании, состоится 14 июля. Игра пройдёт на стадионе «Олимпиаштадион» (Берлин, Германия). Стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 22:00 мск. Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.