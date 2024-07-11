ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Спартак» может подписать Барко из «Ривер Плейт» уже сегодня — источник

«Спартак» может подписать Барко из «Ривер Плейт» уже сегодня — источник
Комментарии

Переход полузащитника «Ривер Плейт» Эсекьеля Барко в московский «Спартак» может быть оформлен уже сегодня, информирует журналист Уриэл Лугт в своих соцсетях.

Отмечается, что «Ривер Плейт» уже нашёл замену Барко. Переговоры по подписанию нового футболиста в аргентинский клуб будут возобновлены после перехода Эсекьеля в «Спартак».

Ранее СМИ сообщали, что красно-белые предложили $ 16 млн (около € 15 млн) за аргентинского футболиста. Позже стало известно, что «Спартак» и «Ривер Плейт» обсуждают структуру выплат. Известно также, что зарплата Барко в Москве составит € 2,5 млн. При этом генеральный директор «Спартака» Олег Малышев отметил, что не может говорить со стопроцентной вероятностью об этом подписании.

Материалы по теме
Кого покупает «Спартак». За Барко американцы платили рекордные деньги!
Кого покупает «Спартак». За Барко американцы платили рекордные деньги!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android