«Спартак» может подписать Барко из «Ривер Плейт» уже сегодня — источник

Переход полузащитника «Ривер Плейт» Эсекьеля Барко в московский «Спартак» может быть оформлен уже сегодня, информирует журналист Уриэл Лугт в своих соцсетях.

Отмечается, что «Ривер Плейт» уже нашёл замену Барко. Переговоры по подписанию нового футболиста в аргентинский клуб будут возобновлены после перехода Эсекьеля в «Спартак».

Ранее СМИ сообщали, что красно-белые предложили $ 16 млн (около € 15 млн) за аргентинского футболиста. Позже стало известно, что «Спартак» и «Ривер Плейт» обсуждают структуру выплат. Известно также, что зарплата Барко в Москве составит € 2,5 млн. При этом генеральный директор «Спартака» Олег Малышев отметил, что не может говорить со стопроцентной вероятностью об этом подписании.