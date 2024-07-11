Главный тренер «Челси» Энцо Мареска высказался о первой неделе в клубе

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска поделился впечатлениями от перехода в клуб и от первой недели во главе синих.

«Я очень счастлив и взволнован. Это будет фантастическое путешествие, и я рад начать работу с игроками как можно скорее.

Вначале было довольно оживлённо, и это нормально. Так всегда бывает. Ты пытаешься познакомиться со всеми людьми на базе и с некоторыми игроками, которые уже на ней присутствуют. Но ощущения просто фантастические.

Одна из причин, по которой я здесь, заключается в том, что я убеждён, что команда очень хороша и полна талантов. Самое главное сейчас — это то, что мы можем создать правильную культуру, которая будет двигать нас в этом сезоне.

Я всегда говорю одно и то же: если вы способны улучшать игроков, то вы способны улучшать и команду. Поэтому наша цель — стараться улучшать их всех день ото дня», — приводит слова Марески официальный сайт «Челси».