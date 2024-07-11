Объявлены судейские назначения на матчи 1-го тура Первой лиги сезона-2024/2025

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Назначены судьи, инспекторы и делегаты на матчи 1-го тура Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025. Об этом сообщил официальный сайт Футбольной национальной лиги.

«Арсенал» — «Черноморец»: Сергей Куликов (Саранск) – Сергей Ядров (Калининград), Арсений Новиков (Подольск), резервный судья – Алексей Лапатухин (Москва), инспектор – Владимир Казьменко (Ростов-на-Дону), делегат – Светлана Яшкина (Москва);

«Енисей» — «КАМАЗ»: Игорь Захаров (Казань) – Степан Щербаков (Омск), Ярослав Калиниченко (Пермь), резервный судья – Константин Аверьянов (Санкт-Петербург), инспектор – Андрей Комаров (Волгоград), делегат – Сергей Гуторенко (Зарайск);

«Урал» — «Сочи»: Иван Сараев (Санкт-Петербург) – Алексей Линкин (Воронеж), Андрей Пелых (Санкт-Петербург), резервный судья — Кирилл Силантьев (Самара), инспектор – Алексей Сулимов (Смоленск), делегат – Юрий Кузнецов (Москва);

«Шинник» — «Ротор»: Инал Танашев (Нальчик) – Михаил Кистанов (Энгельс), Яков Клепцов (Ростов-на-Дону), резервный судья – Максим Перезва (Раменское), инспектор – Николай Голубев (Санкт-Петербург), делегат – Вячеслав Семенов (Санкт-Петербург);

«Нефтехимик» — «Тюмень»: Олег Соколов (Воронеж) – Федор Валявин (Саратов), Эдуард Шарипов (Уфа), резервный судья – Герман Коваленко (Казань), инспектор – Андрей Иванов (Кострома), делегат – Иван Егоров (Москва);

«Торпедо» — «СКА-Хабаровск»: Иван Сиденков (Санкт-Петербург) – Дмитрий Лысенко (Благовещенск), Игорь Золотарев (Брянск), резервный судья – Николай Волошин (Смоленск), инспектор – Виктор Клепиков (Екатеринбург), делегат – Сергей Нечай (Ростов-на-Дону);

«Родина» — «Балтика»: Антон Фролов (Москва) – Евгений Синянский (Ярославль), Александр Туркин (Астрахань), резервный судья – Станислав Матвеев (Троицк), инспектор – Виктор Лебедев (Санкт-Петербург), делегат – Александр Коротченко (Салават);

«Чайка» — «Сокол»: Богдан Головко (Волгоград) – Виталий Жолобов (Волжский), Денис Мирошник (Ставрополь), резервный судья – Владислав Целовальников (Астрахань), инспектор – Василий Правило (Краснодар), делегат – Дмитрий Карабин (Москва);

«Алания» — «Уфа»: Игорь Панин (Дмитров) – Виктор Медведев (Москва), Альмир Хатмуллин (Московская область), резервный судья – Антон Сидорин (Москва), инспектор – Сергей Пантелеев (Тула), делегат – Николай Левин (Саранск).