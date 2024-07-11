Нападающего «Спартака» Соболева оштрафовали за тонировку автомобиля

Форвард московского «Спартака» Александр Соболев был оштрафован за тонировку «Мерседеса», сообщает телеграм-канал Mash.

По данным источника, сотрудники ГИБДД выписали штраф нападающему 2 июля, когда Соболев катался по Воробьёвым горам. «Мерседес» футболиста с номерами 007 привлёк внимание инспекторов из-за тонировки на передних боковых стеклах. Сотрудники правоохранительных органов выписали футболисту штраф в 500 рублей и пригрозили арестом на 15 суток.

Напомним, ранее «Чемпионат» сообщал, что «Зенит» и «Спартак» близки к согласованию трансфера Александра Соболева. Сумма сделки составит € 12 млн с учётом бонусов. 27-летний Соболев имеет действующее трудовое соглашение с красно-белыми до 30 июня 2026 года. В минувшем сезоне в активе 27-летнего нападающего 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего «Спартака» в € 8 млн.