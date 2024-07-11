Капитан «Партизана» Маркович: надеюсь, российские клубы скоро вернутся в Европу

Защитник сербского «Партизана» Светозар Маркович высказался о матчах с российскими клубами.

— Вы сыграли с тремя московскими клубами. С какой командой было играть сложнее всего?

— Для меня наиболее сложной игрой был матч с ЦСКА. Мы проиграли со счётом 0:3. Но «Динамо» и «Локомотив» тоже очень хорошие команды. Это всё команды уровня Лиги чемпионов. Надеюсь, они скоро вернутся в Европу, — сказал Маркович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Партизан» принимал участие в Братском кубке, где встречался с московскими «Динамо» (2:2, 4:2 пен.) и ЦСКА (0:3). После турнира сербская команда сыграла с московским «Локомотивом» (1:1).

«Партизан» занял второе место в чемпионате Сербии сезона-2023/2024, победителем стала «Црвена Звезда».