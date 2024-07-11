Форвард «Локо» Воробьёв: в игре с «Партизаном» неправильно настроились, отсюда проблемы

Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьёв высказался по итогам товарищеской игры с сербским «Партизаном» (1:1).

«Матчи бывают разные, в игре с «Партизаном» неправильно действовали при обороне и прессинге. При этом создали моменты, но их не реализовали, а соперник реализовал свой момент.

Является ли «Партизан» самым сильным соперником на сборах? Всё зависит от нас и нашего настроя на матч. Я думаю, что в этом матче мы неправильно настроились, поэтому были проблемы», — сказал Воробьёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, игра между «Локомотивом» и «Партизаном» состоялась накануне, 10 июля. Команды играли на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Матч завершился ничьей со счётом 1:1.