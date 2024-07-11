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Президент «Вильярреала» приговорён судом за налоговые махинации

Президент «Вильярреала» приговорён судом за налоговые махинации
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Президент испанского «Вильярреала» Фернандо Роиг был приговорён к 11 месяцам и 28 дням тюремного заключения вместе с десятью другими людьми за два преступления, связанные с фальсификацией документов при ремонтных работах, в том числе на домашнем стадионе клуба. Об этом сообщил AS.

В 2004 и 2005 годах в документах содержались некорректные сведения о стоимости работ, чтобы избежать уплаты налогов. В решении суда, которое не является окончательным, отмечается, что доказано мошенничество на сумму в размере € 525 440.

Футбольный клуб «Вильярреал» объявил, что будет обжаловать приговор, вынесенный его директорам.

«Вильярреал» занял восьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2023/2024.

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