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Филиппе Коутиньо вернулся в чемпионат Бразилии

Филиппе Коутиньо вернулся в чемпионат Бразилии
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Бразильский полузащитник Филиппе Коутиньо продолжит карьеру в чемпионате Бразилии. Он вернулся в родной клуб «Васко да Гама», воспитанником которого является, об этом объявила пресс-служба команды.

«Волшебник вернулся. Коутиньо – это „Васко“!»

32-летний Коутиньо является воспитанником «Васко да Гама». На протяжении карьеры бразилец выступал за такие клубы, как «Интер», «Эспаньол», «Ливерпуль», «Барселона» и «Бавария». За эти годы полузащитник суммарно выиграл с разными командами 11 трофеев, в том числе Лигу чемпионов УЕФА и Копа Америка.

Минувший сезон Коутиньо провёл в аренде в катарском «Аль-Духаиле». Он успел отыграть за клуб 24 матча во всех турнирах, в которых отметился семью голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с катарским клубом действует до конца июня этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 7,5 млн.

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