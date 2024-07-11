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«Амкал» получил путёвку в Кубок России. Это третий медиаклуб в новом розыгрыше турнира

«Амкал» получил путёвку в Кубок России. Это третий медиаклуб в новом розыгрыше турнира
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Медийный футбольный клуб «Амкал» станет участником Кубка России сезона-2024/2025, сообщила пресс-служба турнира в соцсетях.

«РФС отдал место в сезоне медийной команде по предложению титульного партнёра турнира. Поздравляем команду Германа и всех её болельщиков!» — написала пресс-служба Кубка России.

Отметим, «Амкал» станет третьим медиаклубом-участником следующего розыгрыша Кубка России. Ранее путёвки в официальный турнир получили 2DROTS и «БроукБойз» — финалисты 5-го сезона Медиалиги.

Напомним, действующим победителем Медиалиги является «Титан». До этого чемпионом МФЛ становилась «Родина Медиа», а первые два сезона выиграли 2DROTS. Пятый сезон Медиалиги стартовал 19 апреля 2024 года. В нём принимают участие 20 команд (в прошлых сезонах играли максимум 16 клубов).

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