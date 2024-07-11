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Игрок Нидерландов Думфрис — о пенальти в матче с Англией: это просто позор

Игрок Нидерландов Думфрис — о пенальти в матче с Англией: это просто позор
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Защитник сборной Нидерландов Дензел Думфрис высказался о пенальти, назначенном в матче 1/2 финала чемпионата Европы с национальной командой Англии (1:2). Напомним, в первом тайме игры арбитр Феликс Цвайер назначил 11-метровый удар за нарушение Думфриса на форварде англичан Гарри Кейне.

«Мяч упал между нами. Я хотел заблокировать удар, поэтому просто попал в него (Кейна. — Прим. «Чемпионата»). Это действительно позор, я не делал этого специально», — приводит слова Думфриса RMC Sport.

Сетка плей-офф Евро-2024

Напомним, матч 1/2 финала Евро-2024 между Нидерландами и Англией состоялся накануне, 10 июля. Встреча проходила на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. Игру обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Феликс Цвайер. Матч закончился победой сборной Англии со счётом 2:1. Финал Евро-2024, в котором сойдутся национальные команды Англии и Испании, состоится 14 июля. Игра пройдёт на стадионе «Олимпиаштадион» (Берлин, Германия). Стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 22:00 мск. Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/2 финала
10 июля 2024, среда. 22:00 МСК
Нидерланды
Окончен
1 : 2
Англия
1:0 Симонс – 7'     1:1 Кейн – 18'     1:2 Уоткинс – 90+1'    
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