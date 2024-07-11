Игрок Нидерландов Думфрис — о пенальти в матче с Англией: это просто позор

Защитник сборной Нидерландов Дензел Думфрис высказался о пенальти, назначенном в матче 1/2 финала чемпионата Европы с национальной командой Англии (1:2). Напомним, в первом тайме игры арбитр Феликс Цвайер назначил 11-метровый удар за нарушение Думфриса на форварде англичан Гарри Кейне.

«Мяч упал между нами. Я хотел заблокировать удар, поэтому просто попал в него (Кейна. — Прим. «Чемпионата»). Это действительно позор, я не делал этого специально», — приводит слова Думфриса RMC Sport.

Напомним, матч 1/2 финала Евро-2024 между Нидерландами и Англией состоялся накануне, 10 июля. Встреча проходила на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. Игру обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Феликс Цвайер. Матч закончился победой сборной Англии со счётом 2:1. Финал Евро-2024, в котором сойдутся национальные команды Англии и Испании, состоится 14 июля. Игра пройдёт на стадионе «Олимпиаштадион» (Берлин, Германия). Стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 22:00 мск. Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля.