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Mundo Deportivo: немецкий судья вывел Англию в финал Евро-2024

Mundo Deportivo: немецкий судья вывел Англию в финал Евро-2024
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Испанское издание Mundo Deportivo оценило судейство в матче 1/2 финала чемпионата Европы 2024 года Нидерланды — Англия. Сборная Англии одержала победу со счётом 2:1 и вышла в финал турнира, где сыграет с Испанией. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Феликсом Цвайером (Германия).

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/2 финала
10 июля 2024, среда. 22:00 МСК
Нидерланды
Окончен
1 : 2
Англия
1:0 Симонс – 7'     1:1 Кейн – 18'     1:2 Уоткинс – 90+1'    

«Пенальти, назначенный VAR за опасную игру Думфриса на Кейне, был очень странным. Это привело к ничьей и началу камбэка после великолепного гола Хави Симонса. Случился момент, который судья не увидел, когда Кейн пробил и из-за инерции удара его нога столкнулась с ногой защитника, желавшего предотвратить удар.

Контакт очевиден, но кто кого бьёт? Сколько штрафов будет назначено, исходя из этого критерия, если игрок после удара ударит другого игрока, а мяч уже находится в облаках? Во втором тайме немецкий арбитр Феликс Цвайер вёл себя потрясающе. Никакого грабежа, вошедшего в историю футбола. Ничего такого, на что Куман мог бы горько жаловаться», — написано в публикации.

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