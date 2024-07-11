Mundo Deportivo: немецкий судья вывел Англию в финал Евро-2024

Испанское издание Mundo Deportivo оценило судейство в матче 1/2 финала чемпионата Европы 2024 года Нидерланды — Англия. Сборная Англии одержала победу со счётом 2:1 и вышла в финал турнира, где сыграет с Испанией. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Феликсом Цвайером (Германия).

«Пенальти, назначенный VAR за опасную игру Думфриса на Кейне, был очень странным. Это привело к ничьей и началу камбэка после великолепного гола Хави Симонса. Случился момент, который судья не увидел, когда Кейн пробил и из-за инерции удара его нога столкнулась с ногой защитника, желавшего предотвратить удар.

Контакт очевиден, но кто кого бьёт? Сколько штрафов будет назначено, исходя из этого критерия, если игрок после удара ударит другого игрока, а мяч уже находится в облаках? Во втором тайме немецкий арбитр Феликс Цвайер вёл себя потрясающе. Никакого грабежа, вошедшего в историю футбола. Ничего такого, на что Куман мог бы горько жаловаться», — написано в публикации.