Капитан Нидерландов ван Дейк высказался о назначенном пенальти в матче с Англией

Защитник и капитан сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк высказался о пенальти, назначенном в матче 1/2 финала чемпионата Европы с национальной командой Англии (1:2). Напомним, в первом тайме игры арбитр Феликс Цвайер назначил пенальти за нарушение Дензела Думфриса на форварде англичан Гарри Кейне.

«Рефери вмешался в эпизод очень быстро. Но я не хочу кого-либо обвинять. Я здесь, стою перед вами, но не знаю, что сказать по этому поводу», — приводит слова Думфриса RMC Sport.

Напомним, матч 1/2 финала Евро-2024 между Нидерландами и Англией состоялся накануне, 10 июля. Встреча проходила на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. Игру обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Феликс Цвайер. Матч закончился победой сборной Англии со счётом 2:1. Финал Евро-2024, в котором сойдутся национальные команды Англии и Испании, состоится 14 июля. Игра пройдёт на стадионе «Олимпиаштадион» (Берлин, Германия). Стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 22:00 мск. Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля.