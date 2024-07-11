Колыванов: Англия идёт поступательно на Евро — игра никакая, а результат есть
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Российский тренер Игорь Колыванов высказался о матче 1/2 финала чемпионата Европы Нидерланды — Англия. Сборная Англии одержала победу со счётом 2:1 и вышла в финал турнира, где сыграет с Испанией.
ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/2 финала
10 июля 2024, среда. 22:00 МСК
Нидерланды
Окончен
1 : 2
Англия
1:0 Симонс – 7' 1:1 Кейн – 18' 1:2 Уоткинс – 90+1'
«Жалко голландцев. Я не согласен с арбитром, что он назначил пенальти в их ворота. Понятно, что трактовать можно по-разному, но такой пенальти в полуфинале… Англия поступательно идёт: игра никакая, а результат есть. Здесь удивляться нечему, все и так видят, что они не играют ярко.
Надеюсь, Испания не даст им такой роскоши и всё-таки победит в финале Евро. Испанцы заслужили победу, команда очень яркая, играют в красивый футбол», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
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