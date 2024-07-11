Колыванов: Англия идёт поступательно на Евро — игра никакая, а результат есть

Российский тренер Игорь Колыванов высказался о матче 1/2 финала чемпионата Европы Нидерланды — Англия. Сборная Англии одержала победу со счётом 2:1 и вышла в финал турнира, где сыграет с Испанией.

«Жалко голландцев. Я не согласен с арбитром, что он назначил пенальти в их ворота. Понятно, что трактовать можно по-разному, но такой пенальти в полуфинале… Англия поступательно идёт: игра никакая, а результат есть. Здесь удивляться нечему, все и так видят, что они не играют ярко.

Надеюсь, Испания не даст им такой роскоши и всё-таки победит в финале Евро. Испанцы заслужили победу, команда очень яркая, играют в красивый футбол», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.