Эксперт RMC Риоло — о Дешаме: болельщикам Дидье смертельно надоел

Французский журналист Даниэль Риоло выступил с резкой критикой в адрес главного тренера сборной Франции Дидье Дешама после поражения команды от Испании (1:2) в полуфинале Евро-2024.

«За 12 лет мы увидели достаточно. Его поведение на этом Евро, тот факт, как он выступал перед журналистами, говорят о многом. Он не может так себя вести. Пускай Дешам едет в отпуск на пару с Аллегри, вдвоём они будут предаваться утехам под зонтиком и вести светские беседы.

Это просто невозможно. Ужасно! Мы должны двигаться дальше. Хватит, Дешам. Мы так больше не можем. 12 лет — это очень много, слишком много. Французы больше не хотят тебя видеть. Болельщикам это надоело», — приводит слова Риоло известное французское онлайн-издание RMC Sport.