«Зенит» близок к продаже Клаудиньо за € 18 млн

Трёхкратный чемпион России в составе «Зенита» Клаудиньо близок к уходу из петербургского клуба. В услугах игрока заинтересован бразильский «Фламенго», информирует «РИА Новости Спорт».

Согласно сведениям источника, стороны должны в ближайшее время согласовать трансфер 27-летнего полузащитника. Сумма сделки составит € 18 млн.

«Бразильцы сделали первое предложение о покупке за 15 млн евро, „Зенит“ обозначил цену в 20. Сейчас стороны близки к закрытию сделки за 18 млн. Переговоры идут о выплатах несколькими траншами. Плюс к этому „Зенит“ получит приоритетное право покупки 17-летнего полузащитника „Фламенго“ Лорана. Сам Клаудиньо уже согласовал условия личного контракта с „Фламенго“. „Зенит“ готов отпустить бразильского полузащитника после покупки Максима Глушенкова», — приводит слова своего источника «РИА Новости Спорт».