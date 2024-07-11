«Торпедо» объявило о переходе нападающего Коряна

Нападающий Аршак Корян стал игроком московского «Торпедо». Об этом сообщил официальный сайт клуба.

«В прошлом сезоне Корян выступал за «Химки»: провёл 25 матчей в Первой лиге и четыре игры в Кубке России, забил четыре мяча и сделал восемь результативных передач.

Аршак, добро пожаловать в чёрно-белую семью!» — написано в заявлении клуба.

Ранее 29-летний Аршак Корян выступал за такие клубы, как нидерландские «Витесс» и «Йонг Витесс» (2015–2017), московский «Локомотив» (2017–2018), подмосковные «Химки» (2018–2020, 2023–2024), «Оренбург» (2021–2022), владикавказская «Алания» (2022–2023).

В 1-м туре Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025 «Торпедо» дома сыграет со «СКА-Хабаровск» в воскресенье, 14 июля. Начало встречи — в 18:30 мск.