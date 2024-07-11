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Нападающий «Партизана» Николич: не следил за Сербией на Евро, я смотрю снукер

Нападающий «Партизана» Николич: не следил за Сербией на Евро, я смотрю снукер
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Нападающий «Партизана» Неманья Николич ответил на вопрос о выступлении сборной Сербии на чемпионате Европы 2024 года. Сербы не смогли выйти из группы.

«Я не знаю, почему у сборной Сербии не получилось на чемпионате Европы. Я не смотрю Евро, он меня не интересует. Поэтому я ничего не ожидал от этого турнира. Я сейчас смотрю снукер, так что мне футбол — это так», — сказал Николич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Победителем прошлого турнира стала сборная Италии. В финале Евро-2020, проходившем в 2021 году, итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Ранее сборная Италии покинула Евро-2024, проиграв в 1/8 финала национальной команде Швейцарии — 0:2.

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