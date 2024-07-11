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Колыванов: непонятно, для чего «Краснодар» теряет такое количество футболистов

Колыванов: непонятно, для чего «Краснодар» теряет такое количество футболистов
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Известный российский специалист Игорь Колыванов высказался о трансферной политике «Краснодара» в летнее межсезонье.

«У «Зенита» в этом сезоне юбилей, команда сделает всё, чтобы выиграть все трофеи. Но они и так каждый год стараются покупать хороших и качественных игроков, чтобы быть на самом высоком уровне. Но непонятно, для чего «Краснодару» терять такое количество игроков. Конкурировать ведь нужно. Посмотрим, что случится в Суперкубке. У «Зенита» класс неоспоримо выше, чем у других команд, в том числе и «Краснодара». Против команды Семака всем тяжело играть», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Отметим, что этим летом из «Краснодара» в «Зенит» перешёл защитник Сергей Волков.

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